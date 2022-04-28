المدية..وفاة سبعيني اثر حادث مرور ببلدية السواقي

لقي شخص مصرعه يبلغ 72 سنة، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة بالكرابيب بالطريق الوطني 62 بلدية السواقي في المدية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية بالمدية لأجل هذا الحادث، الذي خلف خلف الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 72 سنة.

والذي كانت له إصابات متعددة وخطيرة وفاقد للوظائف الحيوية، حيث تم اسعافه ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات السواقي ليتوفي بالعيادة.

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