المدية..وفاة سبعيني اثر حادث مرور ببلدية السواقي
لقي شخص مصرعه يبلغ 72 سنة، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور يتمثل في اصطدام بين سيارة وشاحنة بالكرابيب بالطريق الوطني 62 بلدية السواقي في المدية.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية بالمدية لأجل هذا الحادث، الذي خلف خلف الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 72 سنة.
والذي كانت له إصابات متعددة وخطيرة وفاقد للوظائف الحيوية، حيث تم اسعافه ونقله من طرف مصالح الحماية المدنية إلى العيادة متعددة الخدمات السواقي ليتوفي بالعيادة.
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تسبب حادث إنحراف سيارة سياحية في الطريق الولائي رقم 89 بولاية المدية في وفاة شخص حرقا.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت وحدة القطاع بن شكاو صبيحة اليوم الثلاثاء على الساعة 07 سا و 22د تبعا لتدخل حريق سيارة سياحية سيرغاز. وكان على متنها شخص محروق كليا متوفي في عين المكان بالمكان المسمى عين الحجر الطريق الولائي رقم 89 بلدية اولاد ابراهيم ودائرة العمارية.
وأشار البيان، إلى أن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 37 سنة محروقا كليا. كما أن السيارة تابعة لمؤسسة تصفية الدم مقرها عين الذهب ولاية المدية.
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وفاة ستيني في انقلاب جرار بالمدية
لقي ستيني حتفه، في حادث انحراف وانقلاب جرار بولاية المدية.
وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري، في حدود الساعة 09 سا 35 دقيقة لأجل هذا الحادث.
وتمثل الحادث، في انحراق وانقلاب جرار بالمكان المسمى عين اسماعيل بلدية وامري. مخلفا وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 60 سنة. وانقلب الجرار، أثناء عملية الحرث.
كما تم تحويل جثة الضحية، من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدية.
توقيف 3 أشخاص واسترجاع قطع من السكك الحديدية المسروقة
تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوزرة في المدية، من توقيف 3 أشخاص بتهمة سرقة وتخريب منشأة مصنفة.
وجا هذا بعد ورود معلومات مفادها وجود شخصين على متن شاحنة متوقفة بمحطة البنزين ببلدية وزرة مشكوك فيهما بسرقة أجزاء من السكة الحديدية.
ليتم على إثر ذلك وبعد تنشيط عنصر الاستعلام وإستغلالا للمعلومة حجز 109 قطعة حديدية خاصة بالسكة الحديدية. طول القطعة 1.90 متر وعرضها 30 سم مخبأة بالصندوق الخلفي للشاحنة.
كما تم توقيف واقتياد المعنيان إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.
وحسب التصريحات الأولية للمشكوك فيهما، تبين بأنهما يقومان بشراء القطع الحديدية الخاصة بالسكك الحديدية. هذا وقد أسفر التحقيق إلى توقيف مشتبه فيه ثالث والذي إعترف ببيع المحجوزات لهما. وبعد إستكمال التحقيق تم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.