المدية..وفاة ستيني في انحراف وانقلاب شاحنة ببلدية ودائرة تابلاط

لقي شخص حتفه، فيما أصيب إثنين آخرين، اليوم الخميس، إثر حادث مرور ببلدية ودائرة تابلاط في ولاية المدية .

وحسب ما علم به من مصالح الحماية المدينة بالولاية، فإن هذا الحادث المميت وقع على الساعة 19سا و 05د بالمكان المسمى اولاد كلة.

وأوضح المصدر نفسه، ان الحادث تمثل في انحراف و انقلاب شاحنة ضغيرة من نوع DFM، مما أسفر عن وفاة شخص يبلغ من العمر 61 سنة، وإصابة آخرين أعمارهما 23، 28 سنة بجروح متفاوتة الخطورة.

وقت تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تابلاط، فيما حول المصابان إلى ذات المرفق الصحي لتلقي العلاج اللازم.