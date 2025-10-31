المدية .. وفاة شاب في حادث انحراف دراجة نارية بتمزقيدة

لقي شاب حتفه مساء اليوم إثر حادث مرور وقع ببلدية تمزقيدة وهذا بعد انحراف دراجة نارية كان يقودها وسقوطها من على منحدر في المكان المسمى “الضاية”.

وقد تسبب الارتطام بجروح خطيرة أودت بحياته في عين المكان.

وأشارت مصالح الحماية المدنية التي عملت على انتشال جثة الضحية إلى أن المتوفى له إصابات بليغة على مستوى الرأس، بالإضافة إلى كسر مفتوح في رجله اليسرى.

;تم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي بالمدية .

معمر لعروسي