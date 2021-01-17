المدية: وفاة شخصين إختناقا بالغاز.. و9 جرحى في حوادث مرور خلال 48 ساعة

سجلّت مصالح الحماية المدنية بولاية المدية خلال 48 ساعة الماضية 9 جرحى في 3 حوادث مرور، ووفاة شخصين إختناقا بالغاز.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخل أعوان الحماية المدنية يوم الجمعة من أجل حادث مرور بحي المصلى خلّف إصابة شخصين.

كما تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببوقزول يوم الجمعة من أجل حادث مرور ببلدية بوغزول، خلّف إصابة 04 أشخاص.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية بالحمدانية أمس السبت من أجل حادث مرور خلف إصابة 03 أشخاص بجروح متفاوتة.

وأضاف البيان، أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إسعاف وإنقاذ 12 شخصا وإجلاء02 أشخاص متوفين إختناقا بالغاز.