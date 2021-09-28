المدية: وفاة شخصين في حادث إصطدام بين دراجة نارية و سيارة
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
لقي شخصين حتفهما في حادث إصطدام بين دراجة نارية و سيارة بمنطقة ولاد بن صاري بولاية المدية.
وفي بيان لمصالح الحماية المدنية لولاية المدية، فقد تدخلت وحدة قطاع مجبرعلى الساعة 16 سا28د لأجل إصطدام بين دراجة نارية و سيارة بالمكان المسمى ولاد بن صاري الطريق الوطني رقم( 60 أ)
وحسب ذات المصالح فقد خلّف الحادث وفاة شخصين في عين المكان، وهما سائق الدراجة و المرافق.
في حين العملية لازالت جارية.
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