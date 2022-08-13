المدية.. وفاة شخصين في حادث مرور

لقي شخصان حتفهما في حادث مرور وقع بالطريق الولائي رقم 84 على مستوى منطقة عين البيضة ولاية المدية.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الشهبونية في حدود الساعة 18سا 43د من اجل حادث مرور خطير، تمثل في إصطدام بين سيارة من نوع رونو Clio و شاحنة صغيرة DFM.

وفي هذا السياق، وقع الحادث بالمكان المسمى عين البيضة طريق ولائي 84 خلف إصابة 6 اشخاص في عين المكان.

كما أضاف البيان ان الضحية الأولى والثانية من جنس انثى 65 سنة، و 47 سنة، توفيا بمستوصف الشهبونية).

الى جانب إصابة شخصين جنس ذكر 33و31 سنة لديهما إصابات متعددة، اسعفوا ونقلو من طرف ذات المصالح الى مستوصف الشهبونية.

بالاضافة الى إصابة شخصين من جنس ذكر 11 و51 سنة نقلا من طرف خواص.

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