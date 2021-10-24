المدية: وفاة شخصين وإنقاذ 151 آخرين من الإختناق منذ جانفي

أحصت مصالح الحماية المدنية بالمدية، 66 حادث إختناق، تم إسعاف وإنقاذ فيها 151 شخصا، بينما توفي شخصين، خلال الفترة الممتدة من جانفي الماضي وإلى غاية يومنا هذا.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، سجلت ذات المصالح،

مقارنة مع سنة 2020، 78 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص من الخطر، وأحصت 159 تدخل تم إنقاذ فيها 189 شخص من الموت المحقق ووفاة 3 أشخاص وهذا من مختلف الأعمار والفئات.

وتوصي مصالح الحماية المدنية بالمدية كل المواطنين والمواطنات بالرفع من درجة الحيطة والحذر في الإستعمال الغير العقلاني لوسائل الطهي والتدفئة والغاز سواء غاز المدينة أو غاز البوتان خاصة مستوى القرى والبلديات التي استفادت من غاز المدينة مؤخرا.

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