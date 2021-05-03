المدية: وفاة شخصين وجر عشرات السيارات في إرتفاع منسوب واد المالح ببني سليمان

شهدت ولاية المدية إرتفاع منسوب واد المالح بمترين بعد تساقط معتبر للأمطار ببني سليمان شرقي الولاية مما تسبب في عدة حوادث.

كما غمرت مياه الأمطار مدينة بني سليمان وجرت عشرات السيارات ما تسبب في غلق الطريق رقم 08 .

وتسبت الماطار بوفاة شخص يبلغ من العمر 52 سنة ببلدية بني سليمان قرب الملعب الجواري وطفلة تبلغ من العمر 13 سنة

كما تم إنقاذ أطفال بمدرسة الصم البكم ببني سليمان الذين حاصرتهم مياه الأمطار بمركزهم.

هذا واستدعى الوضع تدخل كل وحدات الحماية المدنية للجهة الشرقية من الولاية ووحدات الدرك والأمن الوطنيين .

وذلك تحت توجيهات خلية الأزمة التي تم إنشاؤها لمتابعة الوضع برئاسة والي المدية.