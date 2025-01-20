المدية: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين في حادث بتابلاط

لقي شخص حتفه، وأصيب 3 آخرين، في حادث مرور وقع اليوم الإثنين، بالمكان المسمى فرقة بوار بالطريق الوطني رقم 8 ببلدية تابلاط في المدية.

وحسب بيان للمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثل الحادث في إصطدام حافلة بسيارة .

وخلف الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 48 سنة، حيث تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تابلاط.

بالإضافة إلى إصابة 3 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم مابين 54 سنة و76سنة، لهم إصابات مختلفة ومتعددة.

حيث تم إسعاف المصابين، ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدنية، إلى المستشفى المحلي بذات الدائرة.