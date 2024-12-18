المدية..وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في اصطدام 3 سيارات
بقلم أسماء.ع
تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 10سا 08د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين 03 سيارات. بالطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى واد الاثنين (حمام الصالحين )، بلدية و دائرة البرواقية.
وخلّف حادث الاصطدام وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 77 سنة و إصابة 4 آخرين. تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و 44 سنة، لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البرواقية. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.
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