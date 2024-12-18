المدية..وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في اصطدام 3 سيارات

تدخلت مصالح الحماية المدنية، على الساعة 10سا 08د من أجل حادث اصطدام تسلسلي بين 03 سيارات. بالطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى واد الاثنين (حمام الصالحين )، بلدية و دائرة البرواقية.

وخلّف حادث الاصطدام وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 77 سنة و إصابة 4 آخرين. تتراوح أعمارهم بين 36 سنة و 44 سنة، لهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى البرواقية. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.