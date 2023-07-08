المدية.. وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور ببلدية سغوان

لقي شخص حتفه، وأصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور ببلدية سغوان في ولاية المدية.

كما وقع الحادث حوالي الثالثة صباحا على مستوى الطريق الوطني رقم 60أ بلدية ودائرة سغوان. وهذا بعد اصطدام سيارتين بالمكان المسمى المطمورة.

ويبلغ الضحية من العمر 41 سنة تم تحويل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث والجرحى. تتراوح أعمارهم ما بين 23 و34 سنة لهم آلام مختلفة وفي حالة صدمة و تم اسعافهم و نقلهم إلى مستوصف سغوان .