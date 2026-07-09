المدية.. وفاة شخص وإصابة 5 آخرين أثناء محاولتهم تنظيف بالوعة 

توفي شخص وأصيب 5 آخرون تعرضوا لتسمم بغاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S) بسيدي مسلم، بلدية ذراع السمار، بولاية المدية.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت الساعة 17:05 من أجل إسعاف وإنقاذ أشخاص تعرضوا لتسمم بغاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S). أثناء محاولتهم تنظيف بالوعة للصرف الصحي أمام مقر سكنهم، بالمكان المسمى سيدي مسلم.

وقد أسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 38 و70 سنة، كانوا يعانون من ضيق في التنفس وغثيان. تم إسعافهم ونقلهم إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية بالمدية لتلقي العلاج.

كما تم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر 55 سنة، تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى.