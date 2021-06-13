المدية: وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بجروح خلال يومين

تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية المدية، خلال 48 ساعة الأخيرة من أجل عدة حوادث مرور بإقليم الولاية وكذا نشوب حرائق. حيث تم تسجيل وفاة شخص وإصابة 8 آخرين بجروح في حوادث مرور متفرقة.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية يوم الخميس من أجل حادث مرور على الساعة 12سا و33 د. وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب شاحنة. خلف وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر 52 سنة. كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين بوسيف في حدود الساعة 12 سا و 46 د. من أ جل حادث مرور تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية. خلّف 3 جرحى تتراوح أعمارهم من 20 إلى 24 سنة لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.

وأضاف البيان، أن وحدة الحماية المدنية لدائرة السواقي تدخلت في حدود الساعة 16 سا و51 د أمس من أ جل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 62 بلدية سيدي زهار، تمثل في انحراف وانقلاب سيارة. خلّف إصابة 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و55 سنة لديهما إصابات مختلفة.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تسجيل إخماد حريقين، حيث تدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وامري في حدود الساعة 16سا و25 د من أجل إخماد حريق أشجار مثمرة بتالة بلدية حربيل.وبدائرة العزيزية تم إخماد حريق في حدود الساعة 19سا و25د أمس السبت برحات علال بلدية العزيزية.