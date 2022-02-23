المدية: وفاة طفلين داخل بئر بسيدى عمر

قامت مصالح الحماية المدينة لولاية المدية، اليوم الاربعاء بانتشال جثة طفلين سقطا داخل بئر بسيدي عمر.

وفي بيان لمصالح الحماية، فقد تدخلت كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية والوحدة الثانوية للحماية المدنية بوزرة في حدود الساعة 13سا24د.

وهذا من أجل سقوط طفلين داخل بئر بالمكان المسمى حى سيدى عمر بلدية المدية.

واضاف البيان أن الحادث خلف وفاة طفلين من جنس ذكر، وأنثى 4 سنوات. وذالك داخل بئر عمقه 10متر وقطره مترين به لترين من الماء .

حيثتم انتشال جثتي الطفلين من طرف ونقلهم إلى مستشفى المدية.

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