المدية: وفاة طفل إثر سقوطه في صهريج ماء

لقي طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، حتفه، إثر سقوطه داخل صهريج أسمنتي “حوالي 02 متر ماء”، خاص بالسقي بعشيبة في بلدية أولاد بالمدية.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تدخلت وحدة القطاع بن شيكا في هذا الحادث مساء اليوم الأحد، حيث تم إسعاف الطفل ونقله من طرف مصالح الحماية إلى مستوصف العمارية، أين توفي هناك.

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