المدية: وفاة طفل وإصابة شخص في حادث انقلاب جرار

تدخلت كل من الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سي المحجوب و الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية في حدود الساعة الثامنة مساءا من أجل حادث انحراف انقلاب جرار فلاحي على شخصين بمدخل بلدية اولاد بوعشرة دائرة سي المحجوب.

الضحية الاولى طفل يبلغ من العمر 13سنة متوفي في عين المكان نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المدني المدية والضحية الثانية شيخ يبلغ من العمر 70سنة له جروح ورضوض على مستوى الأرجل أسعف ونقل من طرف مصالح الحماية المدنية لمستوصف سي المحجوب.