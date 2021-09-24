المدية.. وفاة عشريني وإصابة آخر في إنحراف دراجة نارية ببلدية وزرة

لقي شاب حتفه اليوم الجمعة، فيما أصيب آخر إثر حادث مرور ببلدية ودائرة وزرة ولاية المدية، حسب ما علم به من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر نفسه، ان الحادث تمثل في إنحراف دراجة نارية بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى (الطريق السيار شمال-جنوب ).

وقد خلف الحادث مصرع شاب يبلغ من العمر 21 سنة بالمستشفى متأثرا بنزيف من الأنف والأذنين، فيما أصيب يبلغ من العمر 20 سنة آخر على مستوى الرأس.