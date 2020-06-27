المدية.. وفاة 3 أشخاص غرقا بمحجر مائي ببلدية الجواب

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المدية.. وفاة 3 أشخاص غرقا بمحجر مائي ببلدية الجواب
بقلم معمر لعروسي

لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم السبت، غرقا بمحجر مائي ببلدية جواب بولاية المدية.

أفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدة السواقي تدخلت في حدود الساعة التاسعة صباحا و 47 دقيقة بالتنسيق مع فرقة الغطاسين للوحدة المتخصصة من أجل إنقاذ واسعاف غريقين بمحجر مائي بالمكان المسمى القْواط بلدية جواب دائرة السواقي.

وحسب مصالح الحماية المدنية فإن العملية لا تزال جارية لحد الساعة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن الحصيلة الأولية تفيد بوفاة 3 ضحايا ذكور تتراوح اعمارهم بين 85، 10و 50 سنة.

تم نقلهم إلى مستوصف جواب.


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