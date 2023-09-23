المدية..  وفاة 3 أشخاص في حادث مرور  ببلدية بن سليمان

لقي 3 أشخاص مصرعهم، اليوم السبت، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية بن سليمان بولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 16سا17د من اجل حادث اصطدام مابين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 18 المكان المسمى فرقة سيدي عبد العزيز بلدية ودائرة بن سليمان.

وأضاف نفس البيان، أن الحادث خلف وفاة 3 أشخاص في مكان الحادث، رجلين وامرأة تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.