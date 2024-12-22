المدية.. وفاة 4 أشخاص اختناقا بالغاز

شهدت ولاية المدية حادثة مأساوية جديدة تضاف إلى سلسلة حوادث التسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون. حيث تدخلت مصالح الحماية المدنية، اليوم على الساعة 10:20 صباحًا، إثر تلقي بلاغ حول تسرب الغاز. في منطقة “عجلانة القديمة” التابعة لبلدية ودائرة قصر البخاري.

وحسب ما أفاد به بيان للحماية المدنية فإن الحادث أسفر عن وفاة أربعة أفراد من عائلة واحدة، تتراوح أعمارهم بين 4 و51 سنة. بسبب استنشاق الغاز المنبعث من المدفأة وسخان الماء. وقد تم نقل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري.

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