المدية.. وفاة 5 أشخاص اختناقا داخل محطة تصفية المياه القذرة في بوغزول  

لقي 5 أشخاص حتفهم، مساء اليوم، إثر حادث اختناق مأساوي وقع داخل محطة تصفية المياه القذرة ببلدية بوغزول في ولاية المدية.

وحسب مصادر “النهار أونلاين”، المنشأة منجزة حديثا لفائدة المدينة الجديدة بوغزول، وكانت في طور التسليم النهائي.

وقد تعرض الضحايا لاستنشاق غازات سامة داخل فضاء مغلق بالمنشأة، وهو ما أدى إلى وفاتهم بعين المكان.

وفور وقوع الفاجعة، تدخلت وحدات الحماية المدنية لنقل وتحويل جثامين الضحايا. بينما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ملابسات الحادث.