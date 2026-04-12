المدية.. 10 جرحى في انحراف حافلة لنقل المسافرين بالزوبيرية

أصيب 10 أشخاص بجروح مختلفة، مساء اليوم، إثر حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط الشلف - واد سوف.

وذلك على مستوى الطريق السيار شمال–جنوب بالمكان المسمى زيباك في اتجاه قصر البخاري، ببلدية الزوبيرية، دائرة سغوان بولاية المدية.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 21:10 دقيقة من أجل إسعاف الضحايا ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وخلّف الحادث إصابة 10 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا تزال العملية متواصلة في عين المكان.