سجلت مصالح الحماية المدنية لولاية المدية، 12 جريحا في 5 حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة.

وتدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة تابلاط والمركز المتقدم للحماية المدنية بالحوضان من أجل حادث مرور.

ووقع بالمكان المسمى أولاد مسعود بالطريق الوطني رقم 08 بلدية الحوضان.

وتمثل في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة من نوع سوناكوم ، خلف إصابة 04 أشخاص.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين من أجل حادث مرور آخر وقع بالمكان المسمى الحاج بهلول بلدية عين بوسيف.

وتمثل في انحراف وانقلاب دراجة نارية، خلف مصابا يبلغ من العمر (26 سنة) لديه كسر مفتوح على مستوى الرجل.

وتدخل أعوان المركز المتقدم للحماية المدنية ببزيوش من أجل حادث مرور آخر وقع بالمكان المسمى عين الجردة بلدية ذراع السمار.

وتمثل الحادث في دهس سيارة لشخص، خلف إصابة شخص يبلغ (17 سنة) لديه إصابة على مستوى الفم وإصابات مختلفة بالرجل.

وتدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية لبلدية الحمدانية من أجل حادث مرور آخر وقع أمام الوحدة بلدية الحمدانية.

وتمثل في انحراف دراجة نارية، خلف إصابة شخصين أعمارهم بين (23 سنة و 25 سنة) لديهما إصابات مختلفة.

كما تدخلت وحدة القطاع للحماية المدنية ببلدية بوغزول اليوم الأحد من أجل حادث مرور، بالمكان المسمى مخلرج بلدية بوغزول.

وتمثل الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية خلف إصابة 4 أشخاص في عين المكان تتراوح أعمارهم مابين 23 و30 سنة.

وتم اسعاف الضحايا في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة الى أقرب مؤسسة استشفائية لمكان وقوع الحادث.