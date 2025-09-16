المدية.. 15 جريحا في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين

أُصيب 15 شخصًا، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث مرور بولاية المدية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى عين الجردة، بلدية ذراع السمار، دائرة المدية.

وأوضح المصدر ذاته، أن الحادث تمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تعمل على خط داخلي.

ووفق الحصيلة الأولية، تم تسجيل إصابة 15 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج، في وقت تتواصل فيه عملية التدخل من طرف فرق الحماية المدنية في موقع الحادث.