المدية.. 18 شهرا حبسا نافذا لسائق حافلة  قام بمناورات خطيرة 

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية، حكما يقضي بـ 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100.000دج في حق سائق حافلة للمسافرين قام بمناورات خطيرة.

وفي بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة المدية الرأي العام أنه وعلى إثر مقطع فيديو تم إرساله من طرف أحد المواطنين لمصالح الأمن الوطني بالمدية.

والذي يظهر فيه قيام سائق حافلة لنقل المسافرين عبر خط ساحة أول ماي – ذراع السمار ( المدية ) بمناورات خطيرة ومشاحنات بالطريق العام والتجاوز الخطير ، معرضا حياة المسافرين ومستعملي الطريق للخطر ، أمرت نهاية الجمهورية بتوقيف المعني تم تقديم سائق الحافلة المدعو ( ت ن ) هذا اليوم 6 مارس 2023 وتوبع عن طريق إجراءات المثول الفوري بجنحة تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية للخطر.

وفي نفس اليوم صدر حكم قضى بمعاقبة المعني بـ18 شهرا حبسا نافذا و 100.000 دج غرامة مالية نافذة مع إيداعه رهن الحبس بالجلسة .