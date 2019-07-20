المدية: 3 غرقى بالمسطحات المائية في أقل من 24 ساعة

توفي 3 أشخاص غرقا بالمسطحات المائية، في المدية، خلال أقل من 24 ساعة الأخيرة، ليرتفع عدد وفيات الغرقى، إلى 8، منذ بداية 2019.

وحسب ما أوردته الإذاعة الجزائرية، اليوم السبت، فقد غرق شابان يبلغان من العمر 19 عاما مساء ظهر أمس الجمعة، في مسطح مائي مخصص للري، ببلدية “السواقي”.

كما تم انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 38 عاما، صباح اليوم السبت، من قبل غواصين للحماية المدنية، وذلك على مستوى حاجز مائي يقع في بلدية “الزوبيرية”.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنه بمجرد تنبيهها بوجود جسم عائم على سطح هذا الحاجز المائي، تدخل عناصرها للانقاذ بسرعة إلى مكان الحادث.

وقد فتحت مصالح الدرك الوطني، تحقيقا في هذه الحادثة، لتحديد الظروف الدقيقة لهذا الغرق، حسب ذات المصدر.