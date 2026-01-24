المدية.. 3 قتلى و4 جرحى في انفجار غاز البوتان متبوع بحريق داخل غرفة ببوغزول

توفي 3 اشخاص وأصيب 4 آخرين في انفجار غاز البوتان متبوع بحريق داخل غرفة ، ببلدية بوغزول ودائرة الشهبونية ولاية المدية.

وحسب بيان للحماية المدنية تدخلت على الساعة 20:22، من أجل انفجار غاز البوتان متبوع بحريق داخل غرفة لمنزل أرضي، ببلغواطي.

خلف الحادث وفاة 3 نساء من ٱعمارهم 6 سنوات، 50 سنة و 90 سنة تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجث.ث بالمستشفى المحلي.

وإصابة 4 آخرين لهم حروق مختلفة تتراوح ٱعمارهم بين سنة و 57 سنة تم نقلهم من طرف الخواص .