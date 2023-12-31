المدية.. 4 جرحى في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين ببلدية مجبر

تسبب انحراف حافلة لنقل المسافرين بإصابة أربعة اشخاص بجروح، متفاوتة وهذا بالمكان المسمى أولاد حمزة بالطريق السيار شمال جنوب اتجاه بلدية مجبر دائرة سغوان.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية المدية فالحادث وقع حوالي الساعة الخامسة من مساء اليوم.

والضحايا من جنس ذكور تتراوح أعمارهم مابين 20 سنة و25 سنة لهم جروح والآم مختلفة.

ليتم اسعافهم ونقلهم من طرف اعوان الحماية المدينة إلى مستشفى قصر البخاري.