المدية: 4 جرحى في حادث مرور بالعزيزية

أصيب 4 أشخاص صبيحة اليوم الثلاثاء، إثر حادث مرور وقع بالمخرج الشمالي لمدينة العزيزية ولاية المدية.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية لدائرة العزيزية، على الساعة 08:35 صباحًا. لأجل حادث مرور وقع بالمخرج الشمالي لمدينة العزيزية على الطريق الوطني رقم 08، بإقليم بلدية العزيزية.

الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، خلف إصابة أربعة أشخاص من جنس ذكر. تتراوح أعمارهم بين (18 و65 سنة)، لهم إصابات وجروح متفاوتة الخطورة.

تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في عين المكان، ونقلهم إلى العيادة متعددة الخدمات بالعزيزية.

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