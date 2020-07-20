المدية :4 سنوات حبسا لمسبوق قضائي حطم ملكا عموميا داخل عيادة طبية

أوقفت مصالح امن الحضري الأول بالبرواقية مسبوقا قضائيا كان في حالة متقدمة من السكر، قام بتحطيم ملك عمومي داخل عيادة متعددة الخدمات بالبرواقية.

وقائع القضية تعود الى ليلة 20/07/2020 عند تلقي قاعة العمليات لأمن دائرة البرواقية لمكالمة هاتفية من طرف قوات الشرطة العاملة على مستوى العيادة الطبية مفادها توقيف لشخص في حالة متقدمة من السكر، قام بدون أي سبب بتحطيم زجاج باب قاعة الانعاش على مستوى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بحي اول نوفمبر بالبرواقية.

فورها تنقلت قوات الشرطة العاملة بالميدان الى عين المكان وحولت المعني الى مقر الأمن الحضري بعد تلقيه العلاج الاولي نتيجة الجروح التي كان يعاني منها، و باشرت معه الاجراءات القانونية ضده.

اين تم انجاز ملف قضائي ضده و تقديمه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة البرواقية، الذي أحاله على إجراءات المثول الفوري.

وقد صدر في حقه 04 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية قدرها 200.000 دج، عن جنحة التحطيم العمدي لملك عمومي ، و مخالفة السكر العلني السافر .