المدية: 4 قتلى و38 جريح في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم بولاية المدية في وفاة 4 أشخاص وإصابة 38 آخرين بجروح متفاوتة.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 05 سا 55د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة بالغزاغزة. الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة. خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة 04 اشخاص وإصابة 38 شخص تم اسعافهم من طرف مصالحنا ونقلهم إلى مستشفى المدية.

من جهتها سخرت الحماية المدنية لهذه العملية تمثل 03 شاحنات و09 سيارات إسعاف.