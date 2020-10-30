المدية: 5 جرحى في انفجار منزل بسبب الغاز

إهتز صبيحة اليوم الجمعة حي الكتاب بولاية المدية على وقع إنفجار منزل بسبب الغاز الطبيعي.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الإنفجار خلّف 5 جرحى تتراوح أعمارهم مابين 25 و75 سنة أصيبوا بجروح متعددة.

وحسب الحماية المدنية لولاية المدية فقد تدخلت على الساعة 9سا07د الوحدة الرئيسية لأجل إنفجار غاز البروبان داخل مسكن أرضي بالمكان المسمى حي الكتاب ط.و.01 بلدية ودائرة المدية.

وخلف الحادث، خسائر المادية تمثلت في إنهيار كلي لسقف المنزل المكون من 4 غرف + مطبخ

أما بالنسبة للخسائر البشرية تمثلت في 5ضحايا ،ضحية1 57سنة لها حروق من الدرجة 2 في الأطباق و الوجه،الضحية2 أنثى25سنة لها حروق من الدرجة 2 على مستوى الرجلين و اليد اليمنى وهي حامل ،الضحية3 ذكر 75سنة له خدوش على مستوى الوجه والأرجل ،الضحية4 ذكر 34سنة له إصابة خفيفة على مستوى الرأس،الضحية5 أنثى61سنة في حالة صدمة أسعفوا ونقلوا إلى مستشفى المدية