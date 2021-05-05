المدية: 56 ضحية في اصطدام بين حافلتين للنقل المدرسي

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الأربعاء، في إصابة 56 شخصا بجروح، إثر اصطدام بين حافلتين للنقل المدرسي بولاية المدية.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت كل من وحدة القطاع ببن شيكاو والمركز المتخصص بوزرة ووحدة سي المحجوب.

وتدخلت ذات المصالح على الساعة 08سا 30 من أجل حادث مرور خطير تمثل في اصطدام بين حافلتين للنقل المدرسي.

ووقع الحادث بسيدي البختى بلدية تيزي المهدي دائرة وزرة، أسفر عن إصابة 56 شخصا بجروح وإصابات مختلفة وصدمة.

وتتراوح أعمارهم بين (11سنة و47 سنة ) منهم ضحية واحدة لديها إصابة خطيرة على مستوى الرأس نقلت من طرف خواص إلى مستشفى المدية.

وأوضح المصدر، أنه تم إسعاف الجرحى ونقلهم إلى مستوصف دائرة سي المحجوب.