المدية: 7 جرحى في 3 حوادث مرور خلال 48 ساعة الأخيرة

أصيب 7 أشخاص، في 3 حوادث مرور بولاية المدية خلال 48 ساعة الأخيرة. حسبما كشفه بيان صادر عن الحماية المدنية لذات الولاية.

وتدخل أعوان الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية المدية في حدود الساعة 16 سا و 46 د من يوم الخميس الماضي. من أجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى الدورة الزرقاء على مستوى الطريق الوطني السريع شمال – جنوب رقم 01.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين، خلف إصابة 3 جرحى في عين المكان. تتراوح أعمارهم مابين 11 سنة و17 سنة لديهم إصابات مختلفة ومتفاوتة الخطورة. حيث تم اسعافهم من قبل مصالحنا في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى المدية.

كما تدخل أعوان المركز المتقدم عجلانة للحماية المدنية لدائرة قصر البخاري في حدود الساعة 19 سا من يوم الجمعة. من أجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى حي سونيلاك بلدية قصر البخاري.

الحادث تمثل في اصطدام سيارة مع دراجة نارية، خلف إصابة شخصين في عين المكان تترواح أعمارهم مابين 28 سنة و34 سنة. لديهم إصابات مختلفة، تم إسعافهم من قبل مصالح الحماية المدنية في عين المكان وتحويلهم على جناح السرعة الى مستشفى قصر البخاري.

وتدخل أعوان الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة وزرة في حدود الساعة 19 سا و40 د من يوم الجمعة بحادث مرور. وقع بالمكان المسمى دورة الشيخ بن عيسى على مستوى الطريق السيار شمال – جنوب بلدية وزرة.

وتمثل الحادث في انحراف دراجة نارية، خلف إصابة شخصين في عين المكان تترواح أعمارهم مابين 20 سنة و21سنة فاقدين للوعي. تم إسعافهم وتحويلهم على جناح السرعة الى مستشفى المدية.