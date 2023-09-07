المدية.. 7 ضحايا إثر حادث اصطدام سيارة وشاحنة

تدخلت وحدات الحماية المدنية ممثلة لبلدية بوغزول مدعمة بالمركز المتقدم بعجلانة على الساعة السادسة صباحا. من أجل حادث مرور خطير تمثل في إصطدام بين شاحنة وسيارة أجرة (تشغل خط الجلفة/ الجزائر).

كما وقع الحادث بالمكان المسمى المدينة جديدة على مستوى الطريق الوطني رقم01 بلدية بوغزول ودائرة الشهبونية. وخلف وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 45سنة وإصابة 06 أشخاص تتراوح اعمارهم بين (19سنة و 79 سنة) لديهم إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة وفي حالة صدمة ، حيث تم اسعافهم ونقلهم من طرف مصالح الحماية المدينة الى مستوصف بحة .