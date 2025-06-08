المدية.. 8 جرحى في اصطدام بين سيارتين

أصيب 8 أشخاص بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث مرور صباح اليوم الأحد، على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى الزرواطية، بلدية بني سليمان بولاية المدية.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 07سا 00د من أجل حادث اصطدام بين سيارتين. على مستوى الطريق الوطني رقم 18 بالمكان المسمى الزرواطية، بلدية و دائرة بني سليمان.

حيث خلف الحادث إصابة 08 أشخاص تتراوح ٱعمارهم بين 09 و 56 سنة، لهم جروح مختلفة. تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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