المدية: 8 جرحى في إنحراف حافلة لنقل المسافرين بقصر البخاري

أصيب 8 أشخاص بجروح إثر حادث وقع اليوم على مستوى الطريق السيار شمال جنوب إتجاه بوغزول بلدية ودائرة قصر البخاري في المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لقصر البخاري مدعومة بالمركز المتقدم عجلانة على الساعة 20سا25د. وذلك من اجل إنحراف حافلة لنقل المسافرين كانت تشغل خط أفلو الأغواط على مستوى حي فحيص عبد القادر بلدية ودائرة قصر البخاري.

وخلف الحادث إصابة 8 أشخاص في عين المكان أعمارهم مابين 9 اشهر و61 سنة. لديهم إصابات مختلفة وفي حالة صدمة، تم إسعافهم ونقلهم إلى مستشفى قصر البخاري.