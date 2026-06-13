المدية.. 9 جرحى في اصطدام بين سيارتين بأولاد إبراهيم

أصيب 9 أشخاص اليوم في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 64 أ ببلدية أولاد إبراهيم ودائرة العمارية، ولاية المدية.

تدخلت مصالح الحماية المدنية وفقا لبيانها على الساعة 18:05 من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بمدخل أولاد صالح.

وخلّف الحادث إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 08 سنوات و58 سنة بجروح مختلفة وإصابات متفاوتة الخطورة. وتم إسعافهم ونقلهم إلى كل من مستشفى المدية والمستوصف المحلي.

العملية سخرت لها 3 سيارات إسعافّ، شاحنة إطفاء.