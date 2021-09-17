المدية.. 9 جرحى في اصطدام تسلسلي لـ4 سيارات في بني سليمان

أصيب 9 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث مرور تسلسلي بلدية بوسكن دائرة بني سليمان في ولاية المدنية.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع بالمكان المسمى الشرفة على مستوى الطريق الوطني رقم 18، جراء اصطدام بين 4 سيارات.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين عامين و49 سنة “5 إناث” و”4 ذكور”.

وقدت تم إسعافهم في عين المكان، ومن ثم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ومن جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد أسباب هذا الحادث.