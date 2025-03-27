المدية: توقيف شخصين وحجز 9 آلاف قرص مهلوس

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بولاية المدية، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في الاتجار بالأقراص المهلوسة، حيث تم توقيف شخصين يبلغان من العمر 28 و30 سنة.

وجرت العملية بالتنسيق مع أفراد سريّة أمن الطرقات للدرك الوطني بالبرواقية، وذلك خلال تنفيذ مهام شرطة المرور. حيث تم توقيف مركبة سياحية من نوع (سيات إبيزا) قادمة من الجنوب باتجاه الجزائر العاصمة. وبعد إخضاعها للمراقبة الإدارية والتفتيش الدقيق، تم العثور على 9 آلاف كبسولة من نوع (بريغابالين 300 ملغ) مخبأة بإحكام. إلى جانب مبلغ مالي قدره 54 ألف دينار من عائدات الترويج، بالإضافة إلى عدد من هواتف نقالة. كما تم حجز المركبة المستخدمة في تنقلات المشتبه فيهما.

وبعد توقيف المشتبه فيهما، تم تسليمهما إلى مصلحة البحث والتحري لمواصلة التحقيقات.

ومن المقرر تقديمهما أمام الجهات القضائية المختصة، بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، لمتابعتهما بتهم تتعلق بالحيازة، النقل، الترويج، والاتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية، ضمن جماعة إجرامية منظمة.