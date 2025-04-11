المدية.. وفاة شخص في حادث دهس بالزوبيرية

لقي شخص مصرعه ببلدية الزوبيرية ولاية المدية، إثر تعرضه لحادث دهس من قبل سيارة.

وحسب بيان للحماية المدنية، فإن الحادث وقع مساء اليوم الجمعة حوالي الساعة 18:30، بالطريق السيار (شمال-جنوب) عند مدخل بلدية الزوبيرية التابعة لدائرة سغوان.

الضحية يبلغ من العمر حوالي 56 سنة، فارق الحياة في عين المكان متأثراً بالإصابات الخطيرة التي تعرض لها.

هذا، وقد تم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي ببلدية البرواقية.