المدية:23 جريحا في 9 حوادث خلال 5 أيام

تعرض 23 شخصا لإصابة متفاوتة الخطورة في 9 حوادث مرور بالمدية خلال الفترة الممتدة من 30 سبتمبر الى 04 أكتوبر.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لتابلاط يوم الاربعاء 30 سبتمبر 2020 في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 64 بلدية العيساوية.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارة سياحية وشاحنة، خلف 4 مصابين.

كما تدخلت وحدة قطاع للحماية المدنية لبلدية الحمدانية نفس اليوم بحادث مرور آخر بالطريق الوطني رقم 01 بلدية الحمدانية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، خلف مصابا، لديه إصابات متفاوتة الخطورة.

وتدخلت فرقة المركز المتقدم للحماية المدنية بزيوش لبلدية المدية نفس اليوم من أجل حادث مرور وقع بطريق الجزائر بلدية المدية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين دراجتين ناريتين، خلف مصابين لديهم إصابات متفاوتة الخطورة.

كما تدخلت فرقة المركز المتقدم للحماية المدنية بزيوش يوم الخميس 01 أكتوبر بحادث سير أمام محطة الخدمات تلمساني بلدية المدية.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية وحافلة نقل المسافرين، خلف مصابا.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة البرواقية نفس اليوم من أجل حادث مرور وقع بالمكان المسمى ذراع السنيان.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين سياحيتين، خلف 3 مصابين.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية يوم الجمعة 02 اكتوبر2020 في حادث مرور بدورة الشيخ بن عيسى بالطريق الوطني رقم 01.

وتمثل الحادث في انحراف سيارة سياحية، خلف 3 مصابين بعـين المكان.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة يوم الجمعة 02 اكتوبر 2020 في حادث بفيض حماد، بلدية السواقي.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، خلف 5 مصابين.

وتدخلت فرقة المركز المتقدم للحماية المدنية بزيوش لبلدية المدية أمس السبت من أجل حادث مرور وقع بسيدي علي.

وتمثل الحادث في اصطدام سيارتين، خلف 4 مصابين.

كما تدخلت وحدة قطاع للحماية المدنية لبلدية بوغزول يوم السبت من أجل حادث مرور آخر وقع بالمكان المسمى مفترق الطرق بحة.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنتين، خلف الحادث مصابا.