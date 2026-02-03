المدية.. الإطاحة بعصابة أحياء من 10 أشخاص بينهم امرأة وحجز أسلحة بيضاء

تمكّن عناصر الأمن الحضري الثالث بالمدية، بحر هذا الأسبوع، من وضع حد لنشاط 10 أشخاص مشتبه فيهم من بينهم امرأة، ينشطون ضمن عصابة أحياء.

حيثيات القضية تعود إلى تلقي المصالح ذاتها نداءً مفاده وقوع شجار جماعي عنيف باستعمال أسلحة بيضاء على مستوى أحد الأحياء بقطاع الاختصاص.

وعلى إثر ذلك، تمكنت مصالح الأمن من توقيف أفراد العصابة تباعًا وتحويلهم إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و28 سنة. مع ضبط وحجز 34 قرصًا مهلوسًا من مختلف الأنواع. وقارورة مؤثر عقلي. بالإضافة إلى أسلحة بيضاء محظورة من مختلف الأحجام.

وتم إنجاز ملفات قضائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، عن قضية المشاجرة في الطريق العام باستعمال أسلحة بيضاء في إطار عصابة أحياء. الإخلال بالنظام العام وخلق جو من اللاأمن. حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع.