المدية.. الدرك الوطني يفكّك ورشة لصناعة الشمة المقلدة

تمكنت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالمدية من اكتشاف ورشة سرية لتقليد مادة الشمة. بداخل مستثمرة فلاحية لتربية الدواجن، بإقليم بلدية بوغزول. وأفضت العملية إلى حجز كمية جد معتبرة من المادة التي تدخل في مادة الشمة المقلدة.

العملية جاءت بناءً على معلومات مفادها وجود نشاط مشبوه لبعض المستودعات الخاصة بتربية الدواجن، قام أحد الأشخاص بتحويلها إلى ورشة سرية لتقليد الشمة. بعد التنسيق مع المصلحة المركزية للأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني، المصالح القضائية، وكذا مديرية التجارة لولاية المدية، تمت مداهمة المستودع وتفتيشه. ليتم العثور على ورشة قائمة وبآليات متطورة.

وأسفرت العملية عن حجز 62 قنطاراً من مادة “تبغ الترشق” (الشمة) الموجهة للتعليب و17.640 كيساً من مختلف الأنواع معبأة وموجهة للاستهلاك، 30 كلغ من المادة الأولية تبغ أخضر. 30 لترا من ملون غذائي، 60 كيلوغراماً من مادة الجبس، آلة خلط وتعمير، آلة خلط وعزل، آلة تعليب، 118 رزمة كرتونية، 49 لفافة تعليب من مختلف الأنواع والأحجام. سيارة نوع رونو توينغو، مع توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في صنع ونقل هذه المادة.

مواصلةً للعملية وبتنسيق دائم مع النيابة. تمت مداهمة وتفتيش مستودع آخر بقصر البخاري.

ليتم حجز 7628 وحدة شمة من مختلف الأنواع والأحجام، وهذا بعد عملية التفتيش.

سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. بعد استكمال جميع الإجراءات في شأنهم.