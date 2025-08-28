المدية .. توقيف ناشطة على تيك توك قامت بأفعال خادشة للحياء خلال بث مباشر

​أوقفت مصالح الأمن بولاية المدية شابة تنشط على موقع التواصل الاجتماعي (تيك توك)،لاتهامها بارتكاب فعل علني مخل بالحياء، ونشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها المساس بالنظام العام.

وقد أثارت قضيتها اهتماماً واسعاً بعد انتشار فيديو لها عبر تطبيق تيك توك.

​تفاصيل القضية بدأت بانتشار مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه المتهمة تقوم بأفعال خادشة للحياء خلال بث مباشر.

بالإضافة إلى ذلك، قامت بإعادة نشر محتوى وأخبار كاذبة عبر حساباتها،

فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للشرطة القضائية في المدية فتحت تحقيقا

​بالتنسيق مع النيابة المختصة. وتمكنت من تحديد هويتها.

إذ تبين أن المتهمة في العقد الثاني من العمر. ليتم توقيفها يوم 25 أوت، ومصادرة هاتفها النقال.

​بعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، جرى تقديم المتهمة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية بتاريخ 28 أوت.

وبناء على الوقائع، قرر وكيل الجمهورية إحالة ملف القضية إلى قاضي الحكم، الذي أصدر أمرا بإيداعها الحبس وفقا لإجراءات المثول الفوري.