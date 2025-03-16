المدية.. 3 جرحى في اشتعال قارورة بوتان ببئر بن عابد
بقلم م .فيصل
أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تسرب واشتعال للغاز من قارورة بوتان موصولة بمدفأة ببلدية بئر بن عابد دائرة القلب الكبير ولاية المدية.
وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت على الساعة 23:40 لأجل تسرب واشتعال للغاز من قارورة بوتان موصولة بمدفأة بالمكان المسمى الدحامنية .
وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة ومتفاوتة في مختلف أنحاء الجسم تتراوح أعمارهم مابين 14 سنة و61 سنة تم اسعافهم من طرف مصالحنا ونقلهم إلى المستشفى المحلي .
فيما تم اخماد الحريق نهائيا ومنع انتشاره داخل المنزل.
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