المدية.. 3 جرحى في اشتعال قارورة بوتان ببئر بن عابد

أصيب 3 أشخاص اليوم في حادث تسرب واشتعال للغاز من قارورة بوتان موصولة بمدفأة ببلدية بئر بن عابد دائرة القلب الكبير ولاية المدية.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخلت على الساعة 23:40 لأجل تسرب واشتعال للغاز من قارورة بوتان موصولة بمدفأة بالمكان المسمى الدحامنية .

وخلف الحادث إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة ومتفاوتة في مختلف أنحاء الجسم تتراوح أعمارهم مابين 14 سنة و61 سنة تم اسعافهم من طرف مصالحنا ونقلهم إلى المستشفى المحلي .

فيما تم اخماد الحريق نهائيا ومنع انتشاره داخل المنزل.