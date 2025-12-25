المدية.. 6 جرحى في اصطدام بين سيارتين ببلدية السواقي

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور وقع مساء اليوم بولاية المدية، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته بأن وحدات الحماية المدنية تدخلت على الساعة 17 سا و14 دقيقة. عقب تسجيل حادث اصطدام بين سيارتين على مستوى الطريق الوطني رقم 62. بالمكان المسمى فرقة الكراكيب، ببلدية ودائرة السواقي.

وخلّف الحادث إصابة 6 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 4 و70 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم بعين المكان. قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لتلقي العلاج اللازم.