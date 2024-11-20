المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم.. تلتزم بتجسيد مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد

أكدت المديرة التنفيذية الجديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء, ماري أنطوانيت روز كواتر, اليوم, التزامها بتجسيد مبادئ الديمقراطية والحكم الراشد في كافة الدول الأعضاء خلال عهدتها الجديدة.

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من قبل رئيس الجمهورية, بمقر رئاسة الجمهورية, قالت روز كواتر: “اليوم تم تنصيبي كمديرة تنفيذية جديدة للأمانة القارية للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء, من قبل رئيس الجمهورية الذي تسلم رئاسة منتدى دول وحكومات هذه الآلية الإفريقية لعهدة مدتها سنتين”.

وعلى هامش مراسم أداء اليمين, صرحت ماري أنطوانيت روز كواتر أنها تطرقت مع الرئيس تبون إلى “المسائل الهامة ذات الأولوية القصوى بالنسبة للآلية التي تعد بمثابة إتحاد إفريقي للحكم الراشد”.

وتابعت قائلة :”خلال عهدتنا, سنلتزم بمبادئ الحكم الراشد ومبادئ الديمقراطية في كافة الدول الأعضاء, بما في ذلك الدور المحوري الذي تلعبه الصحافة في مجتمعنا”.

وإختتمت روز كواتر قائلة: “بصفتي المديرة التنفيذية للأمانة القارية للآلية, فإن رؤيتي المستقبلية هي التقرب أكثر من الشعوب الإفريقية مع الالتزام خلال العهدة على العمل بكل شفافية وأمانة”.