المديرة الحالية والمدير والمقتصد السابقين لمستشفى باتنة تحت الرقابة القضائية

أمرت مؤخرا الجهات القضائية بمحكمة مروانة الإبتدائية بباتنة بالوضع تحت نظام الرقابة القضائية في حق كل من المديرة الحالية والمدير السابق لمستشفى زيزة مسيكة ببلدية مروانة والمقتصد السابق لنفس المؤسسة.

وتم متابعة المعنيين، بتهمة تتعلق بشبيهة ابرام صفقة مشبوهة سنة 2019 متعلقة بعملية تعاقد مع مقاول في مجال النظافة. والتي يبدوا انها تمت بعيدا عن الشروط القانونية المطلوبة.

الى ذلك استأنفت تحقيقات أمنية في مستشفى علي النمر بمروانة حول شبهة ابرام صفقات عمومية وتضخيم فواتير مواد أولية. والتي شهدتها فترة تسيير هذه المؤسسة من طرف المدير السابق “م.م” والتي كانت متوقفة منذ سنة 2019.

هذا وكان المجلس القضائي لولاية باتنة قد أدان قبل أيام موظف سابق ببلدية مروانة بعام حبس نافذ عن تهمة تزوير في شهادة ميلاد. عقب شكوى تقدم بها المسمى “ز عاشور”. يبحث من خلالها عن مصير جثة والده المختفية منذ سنة 1972 من المستشفى الجامعي.