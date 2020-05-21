المديرة العامة للضرائب: إنخفاض عائدات الضرائب بسبب فيروس كورونا

أكدت المديرة العامة للضرائب آمال عبد اللطيف، أن عائدات الدولة من الضرائب سجلت إنخفاضا كبيرا، بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا خلال الطبعة الأولى لضيف منتدى رؤساء المؤسسات المنظم عن طريق التواصل المرئي والمخصص للإجراءات الجبائية المتخذة لمواجهة أثار كوفيد-19 وكذا إجراءات دعم النظام الجبائي الجزائري للمؤسسات.

وأوضحت المديرة، أن تأثير الأزمة الصحية على المداخيل الضريبية للدولة هو نفس التأثير على الشركة، مضيفة أن هناك انخفاض كبير للعائدات الضريبية، وهو ما أدى إلى اتخاذ قرار تخفيض ميزانية تسيير الدولة.

وأضافت المديرة أن الإجراءات المتخذة في إطار مخطط مكافحة الآثار الاقتصادية لكوفيد-19، على غرار تأجيل التصاريح الضريبية أو دفع الضرائب من قبل الشركات، قد ساهمت في إنخفاض الإيرادات الضريبية.

وأضافت المسؤولة، أن تخفيض ميزانية تسيير الدولة سيسمح بالادخار في النفقات الذي يمكن أن يدعم الشركات ويسمح لها بإيجاد حلول دائمة لتصور إنعاش النشاط الاقتصادي.

وأشارت عبد اللطيف، أن السلطات العمومية تفاعلت منذ بداية الأزمة لتخفيف الأعباء الاقتصادية والصحية على مختلف الإدارات، بما في ذلك المديرية العامة للضرائب، من خلال عدة تدابير لمرافقة الشركات، وكذلك المواطنين.